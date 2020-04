Podlaski Pakiet dla Zdrowia. Miliony dla szpitali na walkę z koronawirusem

Kwiecień 6, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Ponad 56 milionów złotych trafi do szpitali w regionie w ramach Podlaskiego Pakietu dla Zdrowia.

Pieniądze mają pomóc w walce z koronawirusem. Dotację, na którą w większości składają środki finansowe z Unii Europejskiej przekazał Zarząd Województwa Podlaskiego. Dzięki wsparciu, 14 placówek medycznych będzie mogło kupić m.in. testy na obecność COVID – 19, respiratory, defibrylatory, łóżka specjalistyczne, ambulanse, a w niektórych przypadkach wykonać nawet niezbędne prace budowlane. Program Podlaski Pakiet dla Zdrowia ma charakter kompleksowy.

– Ta kompleksowość polega na tym, że w projekt zaangażowanych jest duża liczba różnych placówek medycznych. Są to jednostki, które uczestniczą zarówno w szybkiej diagnostyce, podmioty zaangażowane w sprawny i bezpieczny transport osób z podejrzeniem zarażenia do wyspecjalizowanych jednostek ochrony zdrowia, w których leczone są osoby zakażone. To placówki różnych szczebli i w różnych miejscach naszego regionu – mówi dyrektor departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Dominik Maślak.

Dotacje otrzymają m.in. Szpital w Łomży, Suwałkach, Grajewie, Wojewódzkie Stacje Pogotowia Ratunkowego w regionie, Szpital MSWiA w Białymstoku, Szpital w Hajnówce, czy białostocki Sanepid. Najwięcej otrzyma Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku – ponad 13.5 miliona złotych. Placówki, pieniądze mają otrzymać jeszcze przed świętami wielkanocnymi, lub tuż po. (ea/mc)