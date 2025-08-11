Home Wiadomości Podlaski NFZ wydał w lipcu rekordową liczbę kart EKUZ

11 sierpnia, 2025

Podlaski NFZ wydał w lipcu rekordową liczbę kart EKUZ

Kobieta trzyma w rękach kartę EKUZ Karta EKUZ, źródło: Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ
Podlaski NFZ wydał klientom w lipcu prawie 11 tysięcy Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. W okresie wakacyjnym zainteresowanie kartami EKUZ wyraźnie rośnie. W ciągu ostatniego miesiąca wydawano ich prawie pół tysiąca dziennie w lipcu.

 

W razie nagłego zachorowania podczas pobytu w większości krajów Unii Europejskie karta EKUZ może okazać się niezbędna. Przysługuje osobom objętym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce i potwierdza ich prawo do leczenia na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli państwa, w którym aktualnie przebywają.

– Prawie 11 tysięcy EKUZ-ów w jednym miesiącu. To bardzo dużo. W roku ubiegłym w lipcu nasi pracownicy obsłużyli prawie 400 wniosków mniej. Dwa lata temu o prawie 2 tysiące mniej. Liczby te nie przekładają się absolutnie na kolejki. Cała procedura wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego zajmuje w podlaskim NFZ dosłownie kilka minut – mówi Anna Rzemek, dyrektor podlaskiego oddziału NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to podstawa przed zagranicznym wyjazdem. Nic nie kosztuje, a w razie nagłej choroby ułatwi korzystanie z publicznej opieki medycznej.

– Jeśli we Włoszech wizyta u lekarza pierwszego kontaktu jest płatna, to dla nas taka porada też będzie płatna. Albo w Portugalii jeżeli trafimy do szpitala, musimy liczyć się z  dodatkowym kosztem – tłumaczy Izabella Przewłocka, rzeczniczka podlaskiego NFZ.

Kartę EKUZ można wyrobić od ręki w każdym oddziale NFZ. (hk)

