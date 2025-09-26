Podlaski NFZ miejscem przyjaznym karmiącym matkom

26 września, 2025

Źródło: Podlaski NFZ

Pokój dla mam karmiących piersią powstał w podlaskim oddziale NFZ przy ul. Pałacowej w Białymstoku. Można tam w odpowiednich warunkach nie tylko nakarmić, ale również przewinąć dziecko. Jest wygodny fotel, przyciemnione światło, intymna atmosfera, przewijak i wszystkie niezbędne środki higieniczne.

– To niewielka rzecz, a na pewno ułatwi pobyt wielu mamom, które potrzebują chwili spokoju, aby w komfortowych warunkach nakarmić lub przewinąć swoje dziecko. Jesteśmy dumni, że dołączamy do grona tych, którzy budują kulturę szacunku i empatii wobec macierzyństwa. Karmienie piersią nie zawsze jest proste, ale zawsze się opłaca – mówi Ewa Kulikowska, zastępca dyrektora ds. świadczeniobiorców i służb mundurowych podlaskiego NFZ.

Dzięki tej inicjatywie Białostocka Rada Kobiet doceniła podlaski NFZ specjalną naklejką w ramach akcji społecznej „Miejsce przyjazne karmiącym Matkom”. (hk)