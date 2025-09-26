Home Wiadomości Podlaski NFZ miejscem przyjaznym karmiącym matkom

Wiadomości

26 września, 2025

Podlaski NFZ miejscem przyjaznym karmiącym matkom

Kobieta karmi dziecko na fotelu, w głebi jest przewijak. Źródło: Podlaski NFZ
Pokój dla mam karmiących piersią powstał w podlaskim oddziale NFZ przy ul. Pałacowej w Białymstoku. Można tam w odpowiednich warunkach nie tylko nakarmić, ale również przewinąć dziecko. Jest wygodny fotel, przyciemnione światło, intymna atmosfera, przewijak i wszystkie niezbędne środki higieniczne. 

 

– To niewielka rzecz, a na pewno ułatwi pobyt wielu mamom, które potrzebują chwili spokoju, aby w komfortowych warunkach nakarmić lub przewinąć swoje dziecko. Jesteśmy dumni, że dołączamy do grona tych, którzy budują kulturę szacunku i empatii wobec macierzyństwa. Karmienie piersią nie zawsze jest proste, ale zawsze się opłaca – mówi Ewa Kulikowska, zastępca dyrektora ds. świadczeniobiorców i służb mundurowych podlaskiego NFZ.

Dzięki tej inicjatywie Białostocka Rada Kobiet doceniła podlaski NFZ specjalną naklejką w ramach akcji społecznej „Miejsce przyjazne karmiącym Matkom”. (hk)

Najnowsze wiadomości
Mężczyzna przy maszynie.
Naukowcy z Białegostoku wśr ... więcej
mikrofon na tle ścianki z napisem Radio AKADERA
Radio AKADERA z rekordową loj ... więcej
Sklep udekorowany balonami
MATERIAŁ PARTNERA
Salon Sinsay w Białymstoku ... więcej
Kobieta karmi dziecko na fotelu, w głebi jest przewijak.
Podlaski NFZ miejscem przyjazn ... więcej
Stoisko z jedzeniem na rynku.
Ostatni w tym roku jarmarku na ... więcej
Piknik prozdrowotny i podpisan ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.