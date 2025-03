Podlaski Memoriał Urszuli Marciniak 2025 – znamy zwycięzców!

23 marca, 2025

Politechnika Białostocka już po raz trzeci była współorganizatorem Memoriału Urszuli Marciniak – prestiżowego konkursu w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci oraz dorośli pasjonaci logicznych zagadek.

Finał zmagań odbył się 22 marca 2025 r. w murach Politechniki Białostockiej, po wcześniejszych eliminacjach przeprowadzonych 10 stycznia w szkołach. Rywalizacja była zacięta, a uczestnicy musieli wykazać się błyskotliwością, precyzją i umiejętnością logicznego myślenia.

Kategorie i zwycięzcy Memoriału Urszuli Marciniak

🔹 Młodzicy (klasy 3-5 szkoły podstawowej)

🥇 Jakub Łoźny-Malinowski

🥈 Kamil Kiczkajło

🥉 Michał Chmielewski

🔹 Juniorzy (klasy 6-8 szkoły podstawowej)

🥇 Bartosz Kujawa

🥈 Aleksandra Samojlik

🥉 Zofia Żabicka

🔹 Licealiści (szkoły średnie)

🥇 Fabian Kuprianowicz

🥈 Gabriela Łupińska

🥉 Wiktor Dmitruk & Julia Sianko (ex aequo)

🔹 Dorośli

🥇 Ewa Ładna

🥈 Maciej Bogacki

🥉 Małgorzata Szypulska

Czym jest Memoriał Urszuli Marciniak?

To otwarte zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, skierowane do wszystkich miłośników matematycznych zagadek. Wydarzenie nie tylko sprawdza logiczne myślenie, ale także popularyzuje matematykę i rozwija umiejętności analityczne. Udział w konkursie jest bezpłatny, a poziom trudności dostosowany do wieku uczestników.

Wszystkim laureatom i uczestnikom gratulujemy!

Posłuchaj relacji z Podlaskiego Memoriału Urszuli Marciniak:

(pc)