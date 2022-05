Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Tłumy na Stadionie Miejskim na Pikniku Naukowym

Maj 8, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Pod hasłem „Przyszłość należy do wyobraźni” w Białymstoku zainaugurowano 18. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki. Do 13 maja w mieście i regionie będzie można skorzystać z ponad pół tysiąca wydarzeń.

Zaplanowano m.in. pokazy naukowe, eksperymenty, wykłady i występy artystyczne.

Przedsmak tego, co w tym roku przygotowały uczelnie wyższe można było poznać na zorganizowanym w niedzielę (08.05) na Stadionie Miejskim Pikniku Naukowym. Od samego rana były tam prawdziwe tłumy.

– W niedzielę tak wiele osób zdecydowało się, żeby przybyć na Piknik Naukowy organizowany przy okazji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Ja mam nadzieję, że ta oferta będzie na tyle atrakcyjna, że szczególnie uczniowie szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, zdecydują się na to, by w przyszłości związać swoją karierę naukową z naszymi szkołami wyższymi, które mają fantastyczną ofertę naukową. Myślę, że warto studiować w Białymstoku, a później swoje zawodowe życie także związać z naszym miastem. Im więcej białostoczan wykształconych, dobrze przygotowanych do życia zawodowego, tym większa szansa na to, że Białystok dalej będzie się tak dynamicznie rozwijał jak w tej chwili – powiedział Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

– Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki to jest święto wszystkich uczelni. To jest też dla nas ważne, bo jak łączymy siły, to jest od razu efekt synergii i to odziaływanie jest jeszcze silniejsze – mówiła prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – Bardzo się cieszę, że możemy pokazać też i nasz potencjał, mam tu na myśli osiągnięcia studentów, osiągniecia pracowników. Robimy to w sposób, który jest przystępny dla każdego uczestnika, także oferta nasza jest można powiedzieć dla audytorium od 3 do 103 lat. Każdy znajdzie dla siebie naprawdę atrakcyjne miejsca, atrakcyjne wydarzenia – dodawała rektor.

– Trzeba absolutnie powtarzać ciągle, że podlaskie uczelnie potęgą są i basta! – mówi prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Czasem niepotrzebnie w niektórych z nas tkwią kompleksy, które sprawiają, że czujemy się docenieni dopiero wtedy, jeżeli zrealizujemy się gdzieś daleko, poza miejscem swojego zamieszkania. To jest akurat błąd. Naprawdę na miejscu mamy fantastyczny potencjał do rozwoju. Nasze uczelnie należą do najlepszych w swoich dziedzinach, nie tylko w Polsce, ale i w tej części Europy i absolutnie nieskorzystanie z tych wszystkich możliwości, które oferujemy, to byłoby po prostu swojego rodzaju grzechem zaniechania – dodaje prof.

– Piknik Naukowy jest strzałem w dziesiątkę – mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku. – Naszym zdaniem, zdaniem naukowców białostockich, należy przedstawiać naukę już od samego początku, dlatego też mamy przygotowane wydarzenia kierowane i do małych dzieci i do starszych osób. Tutaj wszyscy coś znajdą dla siebie – konkluduje prof. Święcicka.

18. Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki odbywa się po dwuletniej przerwie pandemicznej. Wydarzeniu patronuje Radio Akadera. (mt)

Na Pikniku Naukowym była z mikrofonem Małgorzata Turecka: