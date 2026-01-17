Podlaska sztuka w Korei Południowej! Podlasianki zaprezentują się w Paju – posłuchaj rozmowy!

17 stycznia, 2026

Bernarda Nikitorowicz i Małgorzata Adamowicz-Nosowska fot. Paweł Cybulski Bernarda Nikitorowicz i Małgorzata Adamowicz-Nosowska fot. Paweł Cybulski

Sztuka potrafi przekraczać granice – kulturowe, językowe i geograficzne. Już 21 stycznia w Paju, w Korei Południowej, odbędzie się wydarzenie bez precedensu: pierwsza w historii wystawa prezentująca współczesną sztukę Podlasia.

W audycji Pawła Cybulskiego gościły Bernarda Nikitorowicz – artystka i promotorka podlaskiej sztuki z Fundacji Marchand oraz Małgorzata Adamowicz-Nosowska z Fundacji Przyjaciół Korei Południowej, inicjatorka i organizatorka wyjazdu do Korei. Posłuchaj tutaj:

„Od nici do światła” – kobiece oblicza sztuki

Wystawa w Paju nosi tytuł „Od nici do światła. Kobiece oblicza sztuki na szlaku Podlasie–Korea” i skupia się na twórczości artystek związanych z regionem. Publiczność w Korei zobaczy m.in.:

ceramikę Pauliny Horby ,

obrazy z recyklingowanych płyt winylowych Agi Krysiuk ,

malarstwo Bernardy Nikitorowicz ,

ręcznie tkane obrazy Beaty Palikot-Borowskiej i Katarzyny Samojluk ,

projekty modowe z podlaskimi wzorami Anety Popławskiej – Absolwentki Politechniki Białostockiej ,

malarstwo Eweliny Ramotowskiej.

Dobór artystek nie jest przypadkowy – jak wyjaśniają rozmówczynie w audycji, wystawa pokazuje różnorodne kobiece rzemiosła, które łączą tradycję z nowoczesnymi środkami wyrazu. To właśnie ten dialog między dawnym a współczesnym, lokalnym a globalnym, stał się wspólnym mianownikiem Podlasia i Korei.

Podlasie i Korea – więcej wspólnego, niż się wydaje

Koreańczycy – podobnie jak twórcy z Podlasia – wysoko cenią rękodzieło, pracę ludzkich rąk i zakorzenienie w tradycji, jednocześnie chętnie sięgając po nowe technologie i nowoczesne formy przekazu. To sprawia, że podlaska sztuka spotyka się w Korei z dużym zainteresowaniem jeszcze na etapie prezentacji projektu galeriom.

Dla Bernardy Nikitorowicz to także pierwszy zagraniczny pokaz twórczości. W audycji opowiada o emocjach towarzyszących debiutowi na tak odległym kulturowo gruncie i o tym, czy sztuka potrzebuje tłumaczenia – czy może „broni się sama”.

Dwukierunkowa wymiana artystyczna

Projekt nie kończy się na wystawie w Korei. Już 7 marca 2026 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się międzynarodowa edycja wystawy „Rzeczpospolita Babska”, w której udział wezmą również artystki z Korei Południowej. To kolejny etap budowania trwałych relacji i artystycznej wymiany między regionami.

(pc)