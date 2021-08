Podlaska Służba Celno-Skarbowa przyjmie 23 nowych funkcjonariuszy

Sierpień 5, 2021

Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w województwie podlaskim. Do 16 sierpnia kandydaci mogą składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do służby. Czekają 23 etaty.

Kryteria, które trzeba spełnić to m.in. polskie obywatelstwo, dobry stan zdrowia, czy niekaralność.

– Nowoprzyjęci funkcjonariusze będą pełnić służbę w Referacie Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i Suwałkach, a także na granicy w drogowych i kolejowych oddziałach celnych – mówi rzecznik prasowy podlaskiej KAS, Radosław Hancewicz.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. To m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, a także rozmowa kwalifikacyjna.

Obecnie w podlaskiej KAS służbę pełni 1000 funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Szczegóły naboru dostępne są tutaj. (mt)