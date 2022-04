Podlaska Scena Folkloru – seminarium folklorystyczne i przegląd zespołów tańca

Kwiecień 22, 2022

W ostatni weekend maja rusza Podlaska Scena Folkloru. To wydarzenie skierowane do zespołów artystycznych oraz instruktorów tańca i choreografów zajmujących się folklorem scenicznym.

Podlaska Scena Folkloru to wydarzenie dwudniowe. Pierwszą część stanowi Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne, którego tematem będzie folklor wybranego subregionu województwa podlaskiego wraz z elementami kompozycji i reżyserii tańca. W tym roku będą to tańce i pieśni podlaskich Białorusinów Ziemi Bielskiej. Druga część to Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny, a jego tematem przewodnim będzie folklor Podlasia, Suwalszczyzny, Kurpi oraz Mazowsza Wschodniego, a więc regionów tworzących kulturowy krajobraz Podlaskiego.

Podlaska Scena Folkloru to propozycja dla zespołów w różnym wieku – od dziecięcych, przez młodzieżowe, studenckie, grupy dorosłych, aż po seniorskie. W przeglądzie mogą wziąć udział także grupy innych form tańca, które inspirują się lub chcą wprowadzić do swego repertuaru folklor województwa podlaskiego w nowoczesnych aranżacjach.

Organizatorem Podlaskiej Sceny Folkloru jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, współorganizatorem Bielski Dom Kultury w Bielsku Podlaskim, gdzie w dniach 28-29 maja odbędzie się całe wydarzenie. (mt)