Podlaska policja zwiększyła flotę o 3 nowe radiowozy i 2 skutery wodne

Grudzień 29, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Podlaska policja ma trzy nowe radiowozy. To wyposażone w silniki hybrydowe Toyoty Corolle o pojemności 1,8 litra i mocy 98 koni mechanicznych. Flotę podlaskiej policji zwiększyły także dwa skutery wodne.

– Te trzy nowe radiowozy trafią do komend powiatowych w Siemiatyczach, Hajnówce i Wysokiem Mazowieckiem, natomiast skutery wodne do policji w Augustowie – mówił nadinspektor Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku.

Całkowity koszt zakupu radiowozów to kwota 330 tys. złotych, z czego blisko 165 tys. złotych przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

– Poprzednio były samochody marki KIA, teraz są hybrydowe Toyoty Corolle. To droższe auta, ale bardziej ekonomiczne w użytkowaniu – mówił Marek Olbryś, wicemarszałek województwa.

To kolejny już raz, gdy samorząd województwa dokłada się do zakupu policyjnych radiowozów. Od 2019 roku z budżetu województwa na powiększenie floty policyjnych pojazdów przekazano już ponad 700 tys. złotych. Radiowozy trafiły m.in. do komend w Suwałkach, Łomży, Białymstoku czy Zambrowie. (mt)