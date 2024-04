Zabezpieczenie mieszkań przed kradzieżą

30 kwietnia, 2024

Długi weekend majowy to czas częstych wyjazdów poza miejsce zamieszkania. To nierzadko okazja do włamań i kradzieży w mieszkaniach.

Jak się zabezpieczyć na ten czas?

– Przed wyjazdem sprawdźmy czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte, również te piwniczne i dachowe. Gotówkę, biżuterię oraz inne wartościowe przedmioty trzymajmy w sejfie, bądź zdeponujmy w banku, gdzie będą najbezpieczniejsze. Miejmy też na uwadze, że wrzucane przez nas zdjęcie i relacje na media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Poinformujmy sąsiada, bądź inną zaufaną osobę, o naszym wyjeździe, pozostawmy też numer kontaktowy do siebie – mówi starszy sierżant sztabowy Agnieszka Ulman z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Warto również stosować zabezpieczenia elektroniczne, takie jak systemy antywłamaniowe, czy alarmy. (hk)