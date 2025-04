Podlaska policja podsumowała akcję „Prędkość”

10 kwietnia, 2025

Akcja prędkość, źródło: KWP w Białymstoku Akcja prędkość, źródło: KWP w Białymstoku

Ponad 1300 wykroczeń, w tym ponad 1000 przekroczenia prędkości ujawnili w ciągu doby podlascy policjanci podczas ogólnopolskich działań pod hasłem „Prędkość”. Akcja koordynowana była przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

W trakcie działań policjanci przede wszystkim skupiali się na prędkości z jaką poruszały się pojazdy.

– Ponad 200 policjantów z drogówki w tym z podlaskiej grupy SPEED skontrolowało prawie 1300 pojazdów. Mundurowi ujawnili ponad 1300 wykroczeń, z czego ponad 1000 dotyczyło przekroczenia prędkości. Dodatkowo policjanci zatrzymali 6 kierowców, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu – mówi mł. asp. Agnieszka Skwierczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wśród rekordzistów był 53-letni kierowca volkswagena, którego policjanci skontrolowali w miejscowości Kostry Noski. Zatrzymali go w miejscu, gdzie obowiązuję „pięćdziesiątka „, a jechał z prędkością 113 km/h . Mężczyzna stracił prawo jazdy. Jak się okazało mieszkaniec powiatu wysokomazowieckiego był już karany za przekroczenie dozwolonej prędkości. Dlatego też policjanci, zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożyli na mężczyznę mandat w ramach ,,recydywy’’, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia. Kierujący otrzymał 4 tysiące złotych mandatu, a na jego konto trafiło 14 punktów.

Coraz lepsze warunki atmosferyczne sprawiają, że kierowcy chętniej niż zazwyczaj wciskają pedał gazu. Nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków na drodze jest wciąż jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. W ubiegłym roku doszło do 70 zdarzeń, w których 17 osób zginęło i 80 osób było rannych. (red.)