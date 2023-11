Podlaska policja patroluje i zapewnia bezpieczeństwo wokół cmentarzy

31 października, 2023

Policja rozpoczyna akcję „Wszystkich Świętych", źródło: KWP Białystok

Okres „Wszystkich Świętych” to trudny czas dla uczestników ruchu drogowego, a dla policjantów okres wytężonej pracy. Wszystko po to, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno kierującym, jak i pieszym.

Wzmożone patrole będę przede wszystkim na drogach dojazdowych do cmentarzy.

– Policjanci będą kierować ruchem w miejscach gdzie będzie się tworzył zator drogowy. Będą obecni przy przejściach dla pieszych po to, żeby pomóc je przekroczyć szczególnie osobom starszym – mówi podkomisarz Marcin Gawryluk z Komendy Wojewódzkiej Podlaskiej Policji. – Pamiętajmy, aby tego dnia być wypoczętym, sprawdzić stan techniczny pojazdu. A już będziemy dojeżdżać do tych miejsc, gdzie będą tworzyć się korki, policjanci będą kierować ruchem drogowym i bezwzględnie musimy stosować się do ich poleceń.

Policjanci ruchu drogowego będą także reagować na popełniane wykroczenia, w szczególności te, które stanowią główną przyczynę wypadków drogowych.

– Do najczęstszych przyczyn, wyniku których powodowane są zdarzenia drogowe, to jest oczywiście przekraczanie dopuszczalnej prędkości i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Będziemy również egzekwować wszelkiego rodzaju zakazy związane z tą zmianą organizacji ruchu, takie jak zakaz zatrzymywania się i postoju czy też jazda pod prąd – dodaje podkomisarz Marcin Gawryluk

Podlaska policja będzie również zwracać uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących pojazdami, a także na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec pieszych.

W sumie w regionie bezpieczeństwa będzie pilnować kilkuset policjantów, którzy do swoich działań będą wykorzystać znakowane, jak i nieoznakowane radiowozy oraz drony. (hk)