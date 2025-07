Podlaska Oktawa Kultur znów połączy tradycje i narody. Festiwal od 17 do 20 lipca w Białymstoku

5 lipca, 2025

Podlaska Oktawa Kultur, fot. Katarzyna Cichoń Podlaska Oktawa Kultur, fot. Katarzyna Cichoń

Cztery dni i kilkanaście koncertów czeka nas w tym roku w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur. To największy festiwal folklorystyczny w regionie, ale też i w Polsce. Odbędzie się między 17 a 20 lipca na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

W centrum Białegostoku wystąpi 18 artystów z 8 różnych państw, takich jak Polska, Ukraina, Rumunia, Azerbejdżan, Białoruś, Estonia, Ghana i Chorwacja.

– To są propozycje, które nie znajdują się w mainstremach. Jeśli chodzi o zespoły, to na scenie na rynku Kościuszki, ale także na Młynowej i w województwie podlaskim, to będą to kapele ludowe, wystąpią zespoły pieśni i tańca, profesjonalne zespoły ze świata, ale także lokalne zespoły, a też różne kooperacje muzyczne – mówi Agnieszka Jakubicz, kierownik działu kultura w Podlaskim Instytucie Kultury, który jest organizatorem Oktawy Kultur.

Wystąpią między innymi: Hora Florilor (Rumunia), Rankowa Rosa (Ukraina), Kapela Maliszów (Polska), Wernyhora (Polska), Kapela PoPieronie (Polska), Vatan Mugham Group (Azerbejdżan), Zagreb Folk Dance Ensemble Dr Ivan Ivančan (Chorwacja) oraz Renata Przemyk feat. Dagadana. Pierwszego dnia festiwalu tradycyjnie odbędzie się POKtańcówca na Młynowej.

Podlaska Oktawa Kultur dotrze także do kilku miejscowości w regionie. Zespoły dadzą tam łącznie około 10 koncertów, między innymi w Łapach, Wąsoszu, Siemiatyczach, Sokółce, czy Dubiczach Cerkiewnych. Wstęp na wszystkie koncerty, zarówno w Białymstoku, jak i mniejszych miejscowościach, jest wolny. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: