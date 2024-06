Podlaska Oktawa Kultur. Już po raz 16. folklor zagości w Białymstoku

26 czerwca, 2024

Muzyka inspirowana tradycją wyrażana poprzez śpiew i taniec. To festiwal Podlaska Oktawa Kultur, który odbędzie się w Białymstoku od 25 do 28 lipca.

To już 16. edycja wydarzenia, które odbędzie się w stolicy Podlasia i 6 mniejszych miejscowościach.

– Festiwal powstał z miłości do naszego lokalnego ekumenizmu, do kultury wszystkich mniejszości, które zamieszkiwały i zamieszkują nasz region – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. – Ewolucja festiwalu powoduje, że dzisiaj nie tylko przedstawiamy kulturę z naszego regionu, ale już z całego świata.

Tradycyjnie festiwal rozpocznie się od POKtańcówki na Młynowej, gdzie wystąpią 4 zespoły.

– Wystąpią dwa zespoły, które grają typowo do tańca i jest to zespół Kapela Dziki Sad, który gra muzykę kurpiowską tradycyjną, a także grupa polsko-ukraińska HrayBery, która gra muzykę dawnej Galicji wschodniej. Kolejne zespoły, które się pokażą tego dnia na potańcówce, to zespół Vatan Music z Azerbejdżanu i zespół Ballet Folklorico Aztlán z Meksyku – wylicza Dariusz Kryszpiniuk z Działu Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

W sumie na scenie przy Młynowej i na Rynku Kościuszki wystąpi 13 zespołów z 11 krajów. Gwiazdami tegorocznej Podlaskiej Oktawy Kultur będzie Les Amazones d’Afrique, Violons Barbares i Zakopower. (hk)