Podlaska Oktawa Kultur 2023. 4 dni koncertów w sercu Białegostoku, ale też i w regionie

14 lipca, 2023

Podlaska Oktawa Kultur, fot. Katarzyna Cichoń Podlaska Oktawa Kultur, fot. Katarzyna Cichoń

Cztery dni i kilkanaście koncertów czeka nas w tym roku w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur. Największe wydarzenie folklorystyczne w regionie, ale też i w Polsce, odbędzie się między 27 a 30 lipca, tradycyjnie już na Rynku Kościuszki.

To już piętnasta edycja tego wydarzenia. W tym roku oprócz koncertów w sercu Białegostoku, Podlaska Oktawa Kultur dotrze także do Suchowoli, Łomży, Drohiczyna, Zambrowa i Łap.

– Podlaska Oktawa Kultur wraca do tej formy w jakiej powinno to wyglądać. Wcześniej mieliśmy pewne trudności, okres pandemii. Teraz już powoli rozkręcamy się, wracamy do tej formuły wielkiego festiwalu. Wspólnie nie tylko z gośćmi z zagranicy, ale przede wszystkim z mieszkańcami naszego miasta i całego też regionu. To bardzo ważne, że Podlaska Oktawa Kultur „wychodzi” nie tylko do mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim do mieszkańców całego regionu – powiedział marszałek Artur Kosicki.

W sumie podczas tegorocznej Podlaskiej Oktawy Kultur wystąpi 14 zespołów z 11 krajów.

– Podlaska Oktawa Kultur gości w tym roku na scenie praktycznie wykonawców z całego świata. Mamy oczywiście wykonawców z Macedonii, Zimbabwe, Gruzji, Włoch, USA, Turcji, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Cały wachlarz. To, co jest istotne, wykonawcy przyjeżdżają do nas, prezentują muzykę ludową, muzykę folklor i przede wszystkim muzykę tradycyjną – mówiła dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury, Wiktoria Wnorowska.

Tradycyjnie wydarzenie zainauguruje POKtańcówka na Młynowej, na której wystąpią Kapela Juliusza Kublika i Jan Kamiński (Polska), godz. 18:00, Chłopcy z Nowoszyszek (Polska), godz. 19:00, Vesnyanka (Ukraina), godz. 20:15 oraz Hajda Banda i Гайда Банда (Polska/Białoruś), godz. 21:30.

W piątek (28.07) o godz. 18:00 na Rynku Kościuszki w Białymstoku rozpoczną się koncerty festiwalowe. Pierwszego dnia publiczności zaprezentują się: Skalićan (Słowacja), Vesnyanka (Ukraina), Fanfara Station (USA, Włochy, Tunezja) i o 21:00 zespół Enej.

W sobotę (29.07) wystąpią z kolei: gruziński Mdzlevari, Tikvesh z Macedonii, Kobiety Wschodu z Polski i łotewski Auli. Festiwal zamkną niedzielne (30.07) występy Kurpii Zielonych, zespołu Mokoomba z Zimbabwe i zespołu Golec uOrkiestra.

– Gwiazdy Podlaskiej Oktawy Kultur w tym roku to zespół Enej, który pojawi się pierwszego dnia na scenie głównej na Rynku Kościuszki, a także zespół Golec uOrkiestra, który będzie zamykał festiwal i pojawi się ostatniego dnia naszego wydarzenia – poinformował Dariusz Kryszpiniuk z Działu Kultury Ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury.

Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie wolny. Koncerty, podobnie jak w ubiegłych latach będą transmitowane online. (mt)

