Podlaska Marka Roku 2020. Ponad 170 zgłoszonych kandydatów, w tym Radio Akadera

Luty 25, 2021

fot: Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia fot: Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia

Ponad 170 kandydatów zgłoszono do nagrody Podlaska Marka 2020 roku. Rywalizacja odbędzie się w dziewięciu kategoriach tematycznych. Finał – w maju.

Najwięcej propozycji – aż 36 – wpłynęło w kategorii Kultura. Popularnością cieszyła się też kategoria Produkt Spożywczy, do której wpłynęło 27 zgłoszeń oraz Produkt Użytkowy z 22 zgłoszeniami i Społeczeństwo (21 zgłoszeń). Pozostałe kategorie zdobyły odpowiednio: Inwestycja – 16 zgłoszeń, Odkrycie – 8 zgłoszeń, Wydarzenie – 19, zgłoszeń, Biznes – 18 zgłoszeń oraz Projekt 4.0 – 6 zgłoszeń.

Wszystkie zgłoszone produkty zostaną poddane ocenie Kapituły Nagrody, która zweryfikuje je pod względem formalnym, oceni merytorycznie oraz wskaże nominowanych, wśród których znajdą się późniejsi zwycięzcy. Wybór jest trudny, ponieważ w każdej z kategorii można nominować maksymalnie 3 produkty.

Wśród zgłoszonych w kategorii „Społeczeństwo” jest Akademicka Rozgłośnia Radiowa Politechniki Białostockiej „Radio Akadera”, która w 2021 roku obchodzi jubileusz 55-lecia działalności. W tym czasie rozwinęła się z radiowęzła akademickiego do koncesjowanej i profesjonalne wyposażonej stacji. Na każdym etapie tej ewolucji pozostała wierna słuchaczom oraz muzyce rockowej. Akadera to kultowe radio rozpoznawalne przez kilka pokoleń Podlasian.

Akadera to jedyna alternatywna, rockowa rozgłośnia w woj. podlaskim. Nadaje na częstotliwości 87,7 MHz i należy do grupy Polskich Rozgłośni Akademickich. Spełnia ważną funkcję integracji społecznej. Zachowując wysoki pozom merytoryczny, jest blisko swoich słuchaczy, rozmawia z nimi i udostępnia im antenę, tworząc żywą opowieść o Białymstoku i woj. podlaskim.

W koncepcji programowej radia istotną rolę odgrywają działania na rzecz środowiska lokalnego. Dziennikarze informują o tym, co wydarzyło się w regionie, prowadzą audycje profilaktyczne (Zdrowy rock), naukowe i kulturalne (Nauka dobrze rockuje; Dobry kierunek; Opowiem ci historię). Do udziału zapraszają naukowców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji dialogu społecznego, innowatorów. Promują środowisko akademickie, osiągnięcia badaczy i studentów. W audycjach publicystycznych wskazują młodym kierunki dalszego rozwoju, z naciskiem na perspektywy oferowane przez pracodawców regionalnych (Randka z karierą).

Akadera wspiera imprezy kulturalne regionu i miasta (m.in. Motoserce, WOŚP, Juwenalia, Up to Date Festival, Zaduszki Bluesowe, Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki). Wspierając lokalną kulturę niezależną angażuje się w promocję dziedzictwa kulturowego Podlasia. Tylko ta stacja prezentuje muzykę lokalnych zespołów w regularnej, dziennej playliście, co pozwala im dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Swoją popularność zawdzięczają Akaderze takie formacje jak Ostrov, Red Emprez, Polska B., Pan Niszment, Kreha. W ramach projektu „Kultowa Akadera” radio organizuje bezpłatne koncerty z udziałem gwiazd sceny rockowej.

W latach 2017-2021 Akadera odnotowała rekordowy wzrost popularności, zdobywając ok. 73 tys. słuchaczy w Białymstoku i okolicach. Słuchalność radia wzrosła z 1,3% do ponad 5%.

Radio Akadera ma szczególne znaczenie dla promocji kultury i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego. Została wyróżniona tytułem Mecenasa Podlaskiej Kultury i Odznaką za Zasługi dla Województwa Podlaskiego.

Lista wszystkich kandydatów nominowanych do nagrody dostępna jest tutaj. (mt/mc)