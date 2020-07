Podlaska KAS zatrzymała transport 18 ton oleju smarowego

Lipiec 20, 2020

źródło: KAS

Funkcjonariusze podlaskiej KAS skontrolowali ciężarówkę przewożącą na Litwę 18 ton oleju smarowego w plastikowych zbiornikach. Kierowca nie posiadał wymaganego przepisami numeru referencyjnego dotyczącego przewożonego oleju. Cały transport nie był zgłoszony w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych SENT.

– Za brak wymaganego numeru referencyjnego, kierowca został ukarany mandatem 7,5 tys. złotych. Wobec przewoźnika, który nie dopełnił obowiązku zgłoszenia przewozu w SENT, wszczęto postępowanie. Właścicielowi firmy grozi kara administracyjna w wysokości 20 tys. złotych – informuje Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Ciężarówka z towarem została zabezpieczona w Oddziale Celnym w Łomży. Podlaska KAS ustala, gdzie zatrzymany olej miał faktycznie trafić.

Towary, których transport musi być zgłoszony w systemie SENT to w szczególności paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, alkohole skażone, oleje roślinne, rozpuszczalniki oraz susz tytoniowy. Za brak zgłoszenia lub nieprawidłowe zgłoszenie w systemie SENT, przewoźnikowi grozi kara pieniężna, a kierowcy mandat. (mt/mc)