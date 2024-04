Podlaska KAS udaremniła największy w tym roku przemyt papierosów

16 kwietnia, 2024

Źródło: Podlaska KAS Źródło: Podlaska KAS

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła przemyt ponad pół miliona paczek białoruskich papierosów. Zgodnie z dokumentami, ciężarówka z Łotwy miała przewozić plastikowe opakowania.

– KAS zatrzymała w Budzisku do kontroli łotewską ciężarówkę. Podczas kontroli ciężarówka została prześwietlona. Funkcjonariusze wykryli w niej przemycane papierosy. Mundurowych wspierała Luna – pies służbowy rasy golden retriever, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych. Gdyby papierosy trafiły do nielegalnego obrotu, budżet państwa straciłby niemal 14 mln zł – mówi podkomisarz Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Wobec kierowcy ciężarówki wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pobawienia wolności do 10 lat. To największy transport nielegalnych papierosów przechwycony w tym roku przez podlaską KAS. (hk)