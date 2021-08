Podlaska KAS uczestniczyła w rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami

Sierpień 16, 2021

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa rozbiły dwie zorganizowane grupy przestępcze.

W ramach działań służby zabezpieczyły na poczet przyszłych kar mienie podejrzanych o wartości ponad 31 milionów złotych. To udziały w spółkach, domy, mieszkania, apartamenty.

W pierwszym zatrzymaniu, które dotyczyło wyłudzeń dofinansowań z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na wdrożenie innowacyjnych linii technologicznych z branży higienicznej, uczestniczyli podlascy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

– Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymanie podejrzanych, czy przejęcie urządzeń służących do popełniania przestępstw nie kończy prowadzonych śledztw. Służby dążą do ustalenia i przejęcia majątków należących do podejrzanych. W ramach dwóch postępowań, na poczet przyszłych kar i grzywien, zabezpieczono mienie o wartości ok. 31,3 mln zł – mówi rzecznik regionalnej KAS Radosław Hancewicz.

Druga grupa, którą ujawniły służby, działała w Polsce, ale prowadziła też agencje towarzyskie w Wielkiej Brytanii. Zyski były przesyłane do Polski, gdzie inwestowano w nieruchomości. (ea)