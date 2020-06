Podlaska KAS skonfiskowała kilka tysięcy podrobionych zabawek

Czerwiec 19, 2020

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

3300 sztuk podrobionych zabawek skonfiskowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku podczas kontroli jednej z hurtowni w województwie mazowieckim.

Wartość zatrzymanego towaru została oszacowana na ok. 200 tys. złotych. Wśród nielegalnych zabawek były lalki, pluszaki, klocki, czy figurki postaci z popularnych kreskówek.

– Towary te oznaczone były zastrzeżonymi znakami towarowymi kilkudziesięciu znanych marek, ale ich niska jakość od razu wzbudziła podejrzenia kontrolujących. Ekspertyza przeprowadzona przez przedstawicieli firm będących właścicielami praw do chronionych znaków potwierdziła, że zostały one naniesione na zabawki nielegalnie, a ujawniony towar to podróbki. Zabawki zostały zabezpieczone do dalszego postępowania – mówił oficer prasowy podlaskiej KAS st. asp. Maciej Czarnecki.

Za próbę sprzedaży nielegalnych towarów właścicielowi hurtowni grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Badania laboratoryjne potwierdzają, że podrabiane zabawki zawierają często niedozwolone lub zagrażające zdrowiu substancje chemiczne. (ea/mc)