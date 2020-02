Podlaska KAS podsumowała ubiegły rok. Więcej pieniędzy z podatków i kontroli skarbowych

Luty 20, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Wyższe dochody z podatków, skuteczniejsze wykrywanie oszustw ekonomicznych, spadek liczby kontroli celnych przy jednoczesnym wzroście ich efektywności – Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała swoje działania w 2019 roku w województwie podlaskim.

Głównym zadaniem KAS jest zapewnienie jak najwyższych wpływów do budżetu państwa z PIT, CIT oraz VAT. W ubiegłym roku sumę tę udało się zwiększyć o 11%, czyli o 340 milionów zł.

– Podstawowym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest zapewnienie wpływów budżetowych. Przede wszystkim z podatków, ceł. Ponad 90% budżetu, są to środki tego rodzaju. Stale rosną nam wpływy, w 2017 były na poziomie niecałych 3 mld. zł. W 2019 roku kwota ta przekroczyła 3.5 mld. zł – mówił dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski.

Wzrosły również wpływy z kontroli podatkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich liczby. W ubiegłym roku udało się m.in. ujawnić firmę, która wprowadzała do obrotu tzw. puste faktury, czy rozbito grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi. Łącznie w wyniku kontroli do budżetu państwa wpłynęło prawie 130 milionów złotych, to o 30 milionów więcej, niż w 2018. Było to możliwe dzięki specjalnemu systemowi teleinformatycznemu.

– To jest tzw. steer, system Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, który służy do przetwarzania danych z banków oraz ze SKOK-ów. Dzięki czemu posiadamy informacje o wszelkiego rodzaju ruchach na kontach bankowych przedsiębiorców. To jest system, który umożliwia nam działania przeciwko wyłudzeniom podatkowym. W poprzednim roku było 12 takich przypadków,kiedy wykorzystywaliśmy ten system – wyjaśniał naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku insp. Maciej Fiłończuk.

W ubiegłym roku podlaska KAS przechwyciła również m.in. ponad 50 milionów sztuk nielegalnych papierosów oraz około 100 kilogramów środków odurzających, głównie marihuany oraz zlikwidowała 6 bimbrowni. (ea/mc)