Podlasie w gotowości: trwają prace przygotowawcze do otwarcia przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy

30 października, 2025

Tiry w kolejce do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, fot. Małgorzata Turecka Tiry w kolejce do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach, fot. Małgorzata Turecka

W województwie podlaskim ruszyły intensywne prace przygotowawcze w trybie nadzwyczajnym, mające na celu jak najszybsze otwarcie przejść granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy. Decyzję o ponownym uruchomieniu ruchu granicznego ogłosił premier Donald Tusk, a działania koordynuje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

Prace w trybie nadzwyczajnym – administracja w pełnej mobilizacji

Jak poinformował wojewoda Jacek Brzozowski, wszystkie służby – Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa i służby techniczne – działają w trybie nadzwyczajnym, aby przygotować infrastrukturę przejść granicznych do uruchomienia jeszcze w listopadzie.

– Od momentu, gdy premier Donald Tusk ogłosił decyzję o otwarciu przejść w Bobrownikach i Kuźnicy, rozpoczęła się bardzo intensywna praca. Naszym celem jest pełna gotowość w możliwie najkrótszym czasie – podkreślił wojewoda.

W ramach przygotowań prowadzone są: odtworzenie infrastruktury celnej i kontrolnej, modernizacja sieci informatycznych i światłowodowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz montaż tablic LED i oznakowania pasów odpraw.

Wojewoda zaznaczył, że każdy etap jest ściśle monitorowany, a raporty z postępów trafiają do jego biura codziennie.

– Działamy szybko i skutecznie. Przejścia będą otwarte, a my jesteśmy na to gotowi – dodał.

Premier Tusk: „Granice zostaną otwarte jeszcze w tym roku”

Podczas swojej wizyty w Białymstoku premier Donald Tusk ogłosił, że przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostaną otwarte jeszcze w 2025 roku, najprawdopodobniej w listopadzie.

To decyzja, na którą od dwóch lat czekali przedsiębiorcy z regionu, dotknięci skutkami wcześniejszego zamknięcia granic.

Głos przedsiębiorców: „Wreszcie nasz głos został wysłuchany”

Przedstawiciele Porozumienia Polskich Przedsiębiorców „Zjednoczony Wschód” oraz kupcy z targowiska miejskiego podkreślili, że decyzja rządu to efekt ich dwuletniej determinacji i dialogu z władzami.

– Po dwóch latach nasz głos został wysłuchany. Ruch transgraniczny zawsze był siłą napędową gospodarki Podlasia – powiedziała Ewelina Grygatowicz-Szumowska.

Kupcy zapowiedzieli, że wraz z otwarciem granicy planują rozszerzenie oferty handlowej i współpracę z lokalnymi producentami.

Ostatni etap przed otwarciem granic

Według informacji przekazanych przez wojewodę, wszystkie prace infrastrukturalne i techniczne mają zakończyć się w listopadzie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje również odcinek ekspresowej drogi do przejścia w Kuźnicy, który ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku.

Znaczenie dla regionu i kraju

Otwarcie przejść granicznych w województwie podlaskim to strategiczny krok dla polskiej gospodarki wschodniej. Przywrócenie ruchu towarowego i osobowego ożywi handel przygraniczny, zwiększy dochody samorządów, wzmocni turystykę i transport, a także poprawi relacje handlowe między Polską a Białorusią. Podlasie znów stanie się ważnym punktem na gospodarczej mapie Polski.

(pc)