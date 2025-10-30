Podlasie w gotowości: trwają prace przygotowawcze do otwarcia przejść granicznych w Bobrownikach i Kuźnicy

W województwie podlaskim ruszyły intensywne prace przygotowawcze w trybie nadzwyczajnym, mające na celu jak najszybsze otwarcie przejść granicznych z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy. Decyzję o ponownym uruchomieniu ruchu granicznego ogłosił premier Donald Tusk, a działania koordynuje wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
Prace w trybie nadzwyczajnym – administracja w pełnej mobilizacji
Jak poinformował wojewoda Jacek Brzozowski, wszystkie służby – Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa i służby techniczne – działają w trybie nadzwyczajnym, aby przygotować infrastrukturę przejść granicznych do uruchomienia jeszcze w listopadzie.
– Od momentu, gdy premier Donald Tusk ogłosił decyzję o otwarciu przejść w Bobrownikach i Kuźnicy, rozpoczęła się bardzo intensywna praca. Naszym celem jest pełna gotowość w możliwie najkrótszym czasie – podkreślił wojewoda.
W ramach przygotowań prowadzone są: odtworzenie infrastruktury celnej i kontrolnej, modernizacja sieci informatycznych i światłowodowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego oraz montaż tablic LED i oznakowania pasów odpraw.
Wojewoda zaznaczył, że każdy etap jest ściśle monitorowany, a raporty z postępów trafiają do jego biura codziennie.
– Działamy szybko i skutecznie. Przejścia będą otwarte, a my jesteśmy na to gotowi – dodał.
Premier Tusk: „Granice zostaną otwarte jeszcze w tym roku”
Podczas swojej wizyty w Białymstoku premier Donald Tusk ogłosił, że przejścia graniczne w Bobrownikach i Kuźnicy zostaną otwarte jeszcze w 2025 roku, najprawdopodobniej w listopadzie.
To decyzja, na którą od dwóch lat czekali przedsiębiorcy z regionu, dotknięci skutkami wcześniejszego zamknięcia granic.
Głos przedsiębiorców: „Wreszcie nasz głos został wysłuchany”
Przedstawiciele Porozumienia Polskich Przedsiębiorców „Zjednoczony Wschód” oraz kupcy z targowiska miejskiego podkreślili, że decyzja rządu to efekt ich dwuletniej determinacji i dialogu z władzami.
– Po dwóch latach nasz głos został wysłuchany. Ruch transgraniczny zawsze był siłą napędową gospodarki Podlasia – powiedziała Ewelina Grygatowicz-Szumowska.
Kupcy zapowiedzieli, że wraz z otwarciem granicy planują rozszerzenie oferty handlowej i współpracę z lokalnymi producentami.
Ostatni etap przed otwarciem granic
Według informacji przekazanych przez wojewodę, wszystkie prace infrastrukturalne i techniczne mają zakończyć się w listopadzie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje również odcinek ekspresowej drogi do przejścia w Kuźnicy, który ma zostać udostępniony jeszcze w tym roku.
Znaczenie dla regionu i kraju
Otwarcie przejść granicznych w województwie podlaskim to strategiczny krok dla polskiej gospodarki wschodniej. Przywrócenie ruchu towarowego i osobowego ożywi handel przygraniczny, zwiększy dochody samorządów, wzmocni turystykę i transport, a także poprawi relacje handlowe między Polską a Białorusią. Podlasie znów stanie się ważnym punktem na gospodarczej mapie Polski.
