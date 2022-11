Podlasie na wyciągnięcie ręki. Powstał pierwszy przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących

Listopad 2, 2022

Spotkanie autorskie z dr Kłopotowskim, fot. Maciej Giedrojć Juraha/Politechnika Białostocka

Dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii Politechniki Białostockiej oraz wykładowca Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, napisał książkę „Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących”. To efekt współpracy z białostockim oddziałem Fundacji Szansa dla Niewidomych oraz długoletniej pasji i zainteresowań autora.

Książka przybliża osobom z dysfunkcją wzroku najpiękniejsze podlaskie atrakcje turystyczne. Zawiera ich szczegółowe opisy w specjalistycznej technice druku transparentnego, który łączy powiększony czarnodruk oraz zapis brajlowski. Uzupełnieniem informacji są tyflografiki – wypukłe obrazki, które poprzez dotyk umożliwiają osobom niewidomych i słabowidzącym poznanie wybranych zabytków naszego regionu.

– Opisałem w tym przewodniku najważniejsze zabytki Podlasia oraz omówiłem ich dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących. W przypadku Białegostoku to oczywiście Pałac Branickich, Archikatedra Białostocka, Bazylika pw. św. Rocha, Ratusz, największe cerkwie… Jest też Szlak Tatarski, Kraina Otwartych Okiennic oraz te obiekty w podlaskich parkach narodowych, do których mogą dotrzeć osoby niewidome – mówi dr inż. arch. Maciej Kłopotowski.

„Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących” wydała Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Białymstoku. To efekt projektu współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego. Nakład przewodnika jest ograniczony. Wydano 25 egzemplarzy dwutomowej publikacji, które zostaną bezpłatnie przekazane instytucjom publicznym oraz osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Projekt Fundacji wychodzi naprzeciw potrzebom turystów z niepełnosprawnością wzroku. Warto podkreślić, że skala zjawiska jest duża. Według najnowszych danych GUS w Polsce jest obecnie około 1 mln 750 tysięcy osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (to jedna z trzech najczęstszych przyczyn niepełnosprawności). Przy czym statystyka ta uwzględnia jedynie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tego tytułu, podczas gdy faktyczna liczba osób z dysfunkcją wzroku może być zdecydowanie większa – wada wzroku jest często pochodną innych niepełnosprawności lub zaawansowanego wieku.

Branża turystyczna zauważa skalę zjawiska oraz konieczność zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w ofercie turystycznej. Wciąż jednak skupia się bardziej na osobach z niepełnosprawnością ruchową. Przyczyną jest niedostateczna wiedza na temat tego, jak dostosować ofertę turystyczną do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku.

„Podlasie na wyciągnięcie ręki – przewodnik turystyczny dla osób niewidomych i słabowidzących” to projekt, który pozytywnie wpłynie na aktywizację osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie turystyki oraz promocji województwa podlaskiego. Przyczyni się też do wzrostu świadomości na temat potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Uprawianie turystyki przez ludzi niepełnosprawnych jest bowiem nie tylko źródłem rozrywki, relaksu, ale stanowi także szeroko pojętą rehabilitację społeczną.

– To dobry krok, choć pewnie wciąż niewystarczający, w kierunku aktywizacji osób z niepełnosprawnością wzroku w zakresie turystyki. Wciąż mało wiemy, gdzie znajdują się obiekty, które mogą zwiedzić i poznać osoby z niewidome i słabowidzące. Barierą jest także to, że nawet do tych modeli oraz eksponatów, które są dostępne haptycznie, osoby te nie mogą dotrzeć samodzielnie, na ogół potrzebują wsparcia przewodnika – dodaje dr inż. arch. Maciej Kłopotowski.

