Podlasianin Patryk Karbowski został Misterem Polski 2024

1 maja, 2024

Poznaliśmy Mistera Polski 2024. Został nim Patryk Karbowski. Finał konkursu odbył się w piątek (26.04) w Łodzi. O tytuł najprzystojniejszego Polaka rywalizowało 13 kandydatów.

Patryk Karbowski w zeszłym roku brał udział w regionalnej edycji konkursu – Misterze Podlasia, gdzie uzyskał tytuł 1 wicemistera. To otworzyło mu drogę do ogólnopolskiego konkursu. Jak poskreśla, nie spodziewał się, że to właśnie on zostanie najprzystojniejszym mężczyzną w Polsce.

– Jestem mega dumny, to dopiero do mnie dociera – mówi Patryk Karbowski, Mister Polski 2024. – Nie uważałam siebie za faworyta. Na pewno czułem stres i mega szczęście, nie do opisania. Droga była naprawdę bardzo długa, bo zaczęła się ponad rok temu, gdy wystartowałem w Misterze Podlasia.

Patryk na co dzień mieszka i pracuje w Białymstoku jako key account manager w branży IT. Zajmuje się też modelingiem. 4 lipca będzie reprezentować Polskę podczas konkursu Mister Supranational 2024, który odbędzie się w Nowym Sączu. (jł)

Z Patrykiem Karbowskim rozmawiała Julia Łata: