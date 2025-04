Podlascy uczniowie uroczyście docenieni za sukcesy w konkursach przedmiotowych

24 kwietnia, 2025

W czwartek, 24 kwietnia 2025 roku, w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z całego województwa podlaskiego zostali uhonorowani za swoje osiągnięcia, a wielu z nich może pochwalić się tytułami laureatów w kilku dziedzinach.

Rekordowa liczba laureatów w Podlaskiem

W roku szkolnym 2024/2025 tytuł laureata konkursu przedmiotowego zdobyło łącznie 207 uczniów, a 137 osób uzyskało tytuł finalisty. W sumie przyznano 245 tytułów laureata, co stanowi blisko 2% uczestników konkursów na etapie szkolnym.

Trójka uczniów z czterema tytułami laureata

Szczególne wyróżnienie należy się trójce uczniów, którzy uzyskali aż cztery tytuły laureata:

Pola Galińska – Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

Maciej Koniuch – Prywatna Szkoła Podstawowa nr 8 w Białymstoku

Miłosz Kozłowski – Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku

Popularność konkursów i zaangażowanie uczniów

W roku szkolnym 2024/2025 w województwie podlaskim przeprowadzono 13 konkursów przedmiotowych z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języków obcych (angielski, białoruski, francuski, niemiecki, rosyjski, polski) oraz matematyki.

Do etapu szkolnego przystąpiło 13 223 uczniów z 299 szkół podstawowych .

Najwięcej chętnych było z języka angielskiego (4 020) oraz matematyki (3 009).

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 384 uczniów, czyli około 3% wszystkich uczestników.

Najbardziej wyróżniające się szkoły

88 szkół podstawowych z województwa może poszczycić się przynajmniej jednym laureatem. Największą liczbę tytułów zdobyli uczniowie z:

Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku – 33 tytuły

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku – 11 tytułów

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku – 10 tytułów

Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim – 10 tytułów

Laureaci z przywilejami

Uczniowie z tytułem laureata uzyskują automatyczne 100% punktów na egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz mają zagwarantowane przyjęcie do wybranej szkoły średniej. To ogromne wyróżnienie, które stanowi nagrodę za ciężką pracę i pasję do nauki. Gratulacje dla wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców!

