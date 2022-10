Podlascy policjanci z lądu i powietrza sprawdzali zachowanie kierowców na przejazdach kolejowych

Październik 11, 2022

Policyjne kontrole przejazdów kolejowych, fot. KWP Białystok Policyjne kontrole przejazdów kolejowych, fot. KWP Białystok

Ponad 750 wykroczeń ujawnili podlascy policjanci kontrolujący kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe. Ponad 230 z nich dotyczyło niestosowania się do znaku „STOP”.

Przejazdy kolejowe to miejsca, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Zdarzenia drogowe, do których na nich dochodzi najczęściej są tragiczne w skutkach. Dlatego, ponad 160 podlaskich policjantów kolejny raz sprawdzało, czy uczestnicy ruchu drogowego stosują się do przepisów i bezpiecznie przejeżdżają przez przejazd kolejowy. W trosce o ich bezpieczeństwo mundurowi reagowali na wszelkie nieprawidłowości.

Policjanci przypominają, że zgodnie z nowym taryfikatorem mandatów za wjechanie na tory, kiedy rogatki są opuszczone lub trwa ich opuszczanie lub podnoszenie, można otrzymać 2 tys. złotych mandatu i 15 punktów karnych. Tyle samo możemy „zarobić” kiedy wjedziemy na tory na czerwonym świetle i kiedy po jego drugiej stronie torowiska nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Za niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem „STOP” grozi natomiast mandat w wysokości 300 złotych i 8 punktów karnych. (mt)