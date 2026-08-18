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18 sierpnia, 2026

Podlascy policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 10 tysięcy kierowców. 42 osoby pod wpływem alkoholu

źródło: KWP Białystok
Podlascy policjanci przeprowadzili akcję kontroli trzeźwości kierowców. W ciągu jednego dnia 195 funkcjonariuszy sprawdziło 10 650 osób. Niestety, 42 kierowców zdecydowało się prowadzić samochód po alkoholu. 17 z nich było w stanie nietrzeźwości. Policjanci zatrzymali również osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.

 

Do niebezpiecznych sytuacji doszło w kilku miejscach regionu. Tuż po godzinie 7 w Nowince w powiecie augustowskim Audi wjechało w drzewo. Badanie 43-letniego kierowcy wykazało tak wysokie stężenie alkoholu, że urządzenie pomiarowe przekroczyło swoją skalę. Od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań.

Z kolei na drodze S19 w rejonie Wygonowa w powiecie bielskim 77-letni kierowca, mając w organizmie blisko 3 promile alkoholu, wjechał samochodem do rowu. Mężczyzna stracił prawo jazdy.

Kolejny nietrzeźwy kierowca został zatrzymany w Białymstoku na ulicy Mickiewicza. Badanie 85-letniego kierowcy Fiata wykazało ponad promil alkoholu. Jak się okazało, mężczyzna miał również cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.

Policjanci przypominają, że nawet niewielka ilość alkoholu może negatywnie wpłynąć na koncentrację, refleks i zdolność oceny sytuacji na drodze.

(pc)

 

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