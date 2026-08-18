AI Act – co nowe przepisy oznaczają dla studentów i przedsiębiorców? Posłuchaj rozmowy

18 sierpnia, 2026

Radca Prawny Iwona Wójcik-Lis fot. materiały rozmówcy Radca Prawny Iwona Wójcik-Lis fot. materiały rozmówcy

Sztuczna inteligencja stała się częścią naszej codzienności – korzystamy z niej na uczelniach, w pracy i w biznesie. Za rozwojem technologii próbuje nadążyć prawo. W Unii Europejskiej obowiązuje już AI Act, czyli pierwsze kompleksowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji.W rozmowie na antenie Radia Akadera radca prawny Iwona Wójcik-Lis wyjaśnia, co zmieniają kolejne etapy stosowania przepisów i jakie obowiązki mogą mieć użytkownicy oraz firmy.

Czy student może bez ograniczeń korzystać z ChatGPT przy pisaniu pracy? Jakie zasady powinny obowiązywać na uczelniach? Co AI Act oznacza dla wykładowców i przedsiębiorców? Jak rozpoznać poziom ryzyka danego systemu AI i kiedy trzeba poinformować użytkownika, że rozmawia z chatbotem, a nie człowiekiem?

W rozmowie pojawia się również praktyczny poradnik dla przedsiębiorców: od czego zacząć przygotowania do nowych regulacji i na co zwrócić uwagę przy przetwarzaniu danych.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy:

(pc)