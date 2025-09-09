Podlascy policjanci kontrolują autobusy szkolne. Dwa pojazdy nie nadawały się do jazdy

9 września, 2025

Podlascy policjanci skontrolowali blisko 400 autobusów dowożących uczniów do szkół. W dwóch przypadkach pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu. Źródło: Podlaska Policja. Podlascy policjanci skontrolowali blisko 400 autobusów dowożących uczniów do szkół. W dwóch przypadkach pojazdy nie zostały dopuszczone do ruchu. Źródło: Podlaska Policja.

Pierwsze dni roku szkolnego 2025/2026 w Podlaskiem rozpoczęły się od intensywnych działań policji. Funkcjonariusze drogówki skontrolowali blisko 400 autobusów dowożących uczniów do szkół. Wyniki budzą niepokój – w 20 pojazdach wykryto usterki techniczne, a dwa z nich nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy.

W 13 autobusach brakowało obowiązkowego wyposażenia, takiego jak młotki bezpieczeństwa czy gaśnice. W dwóch przypadkach pojazdy zostały zatrzymane ze względu na poważne awarie – m.in. nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów, korozję podwozia i uszkodzoną instalację elektryczną. Policjanci zatrzymali w sumie 11 dowodów rejestracyjnych. Na szczęście wszyscy kierowcy byli trzeźwi.

Codzienna obecność policji przy szkołach

Podlascy policjanci codziennie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Można ich spotkać w rejonie szkół i przedszkoli, gdzie pomagają uczniom bezpiecznie przejść przez jezdnię i kontrolują zachowanie kierowców. Szczególnym nadzorem objęte są właśnie autobusy szkolne, które – jak przypominają funkcjonariusze – pozostają w polu ich zainteresowania przez cały rok.

Bezpieczeństwo priorytetem

Działania policjantów mają jeden cel: zapewnić dzieciom bezpieczną drogę do szkoły. Regularne kontrole stanu technicznego autobusów to kluczowy element tej strategii, a rodzice mogą zgłaszać swoje wątpliwości co do pojazdów wożących ich dzieci. (red.)