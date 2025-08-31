Podlascy lekkoatleci jadą na mistrzostwa świata. Siedmioro zawodników znalazło się w kadrze Polski

31 sierpnia, 2025

Siedmioro lekkoatletów z województwa podlaskiego pojedzie na lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Tokio. W sumie kadrze narodowej znalazło się 61 osób. Zmagania na najważniejszej sportowej imprezie roku rozpoczną się 13 września i potrwają do 21 września.

KS Podlasie reprezentować będą trzy sprinterki, czyli Natalia Bukowiecka na swoim dystansie 400 m, ale zgłoszona jest też do sztafet 4 x 400 m, Ewa Swoboda w biegu na 100 m i sztafecie 4 x 100 m oraz Marlena Granaszewska (absolwentka i Honorowa Ambasadorka Politechniki Białostockiej) w sztafecie 4 x 100 m. Ponadto w kadrze znalazła się Maria Żodzik, która będzie rywalizować w skoku wzwyż, Ewa Różańska w rzucie młotem oraz Damian Czykier w biegu na 110 metrów przez płotki. Z województwa podlaskiego, ale z Hańczy Suwałki na mistrzostwa świata pojedzie też oszczepniczka Maria Andrejczyk. (red.)