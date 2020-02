Poczuj puls miasta. Koncert Michała Czarneckiego w Cechowej

Luty 13, 2020

fot. Joanna Krukowska fot. Joanna Krukowska

Songwriter, gitarzysta, laureat kilku konkursów i festiwali poświęconych piosence autorskiej, zwycięzca wojewódzkiego festiwalu Rockowania 2018, a także poranny prezenter Radia Akadera – Michał Czarnecki wystąpi w czwartek (13.02) w Cechowej. Zaśpiewa tam piosenki ze swojej solowej płyty „Subtelny zarost miasta”.

Jego utwory to z jednej strony narracja o społecznych następstwach życia ludzi w grupie lub w samotności, wyśpiewana z emocjonalnymi akcentami, a z drugiej teksty pisane z humorem i dystansem do otoczenia. Niektóre utwory mają drugie dno, a niektóre zaskakują prostotą i wywołują radość. Pisze wyłącznie po polsku.

W 2019 roku rozwinął instrumentarium (obecnie gitara akustyczna i elektryczna, looper, centrala perkusyjna i kazoo) i wydał płytę „Subtelny zarost miasta”, która jest powodem koncertu w Cechowej. Na koncercie premierowym będzie można zdobyć ten album. To 7 (w końcu zarejestrowanych w studiu) autorskich utworów z miastem w tle. Historie sąsiedzkie, obserwacje rozwinięte do refleksji i wątki miłosne bez kolorów z komedii romantycznych. Nie ma na krążku poetyckich przenośni i spektakularnych porównań. Ta płyta to opowieść o związkach, ale i o samotności, o tym, co w nas zabawne, żywe, ale przede wszystkim szczere, choć często usilnie skrywane. Teksty są proste, jest sporo oddechu. Na koncercie Michał zagra również ulubione utwory z płyty „O człowieku” (nagranej z grupą Lifemotiv) oraz inne.

Początek koncertu w Cechowej o 19.00. (mt)