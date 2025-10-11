Home Wiadomości Początek roku akademickiego? Idealny moment, by dołączyć do samorządu studentów

Wiadomości

11 października, 2025

Początek roku akademickiego? Idealny moment, by dołączyć do samorządu studentów

Julia Buczyńska, fot. Adam Jakuć
Samorząd studencki to nie tylko głos młodych w sprawach uczelni, ale też przestrzeń rozwoju osobistego. Studenci mogą zdobyć praktyczne umiejętności nie związane z kierunkiem studiów, uczą się pracy zespołowej i nawiązują wartościowe kontakty. Początek roku akademickiego to świetny moment aby dołączyć do samorządu.

 

Do środy (15.10) trwa nabór kandydatów do wydziałowych rad Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej, następnie odbędzie się głosowanie.

– Fajnie jest tak umieć coś zrobić, mimo, że to nie jest nasz kierunek studiów. Organizowanie imprez i wydarzeń, prawo studenckie, finanse i tego typu sprawy typowo organizacyjne, które przydadzą się nam w przyszłości, robimy tutaj tak ze pstryknięciem palca, więc to jest całkiem przyjemne tak się przy okazji czegoś nauczyć – mówi Julia Buczyńska, wiceprzewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej.

Działalność w samorządzie to także świetna zabawa i przyjaźnie na całe życie. – Bardzo się lubimy i jesteśmy dla siebie bardzo bliscy. Poświęcamy swój czas prywatny, żeby zrobić coś dla innych i często przy tym jest płacz, łzy, złość, bo coś tam nie wyjdzie, to jednak jesteśmy w tym razem i już razem trochę w tym siedzimy. Mamy trochę wspólnych historii, więc bycie w samorządzie jakoś scala z tą grupą – dodaje Julia Buczyńska.

Flagową imprezą Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej są Juwenalia, ale ponadto organizują dni pierwszaka, kawkę z profesorem czy kino plenerowe. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z Julią Buczyńską:

 

