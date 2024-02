Początek rekrutacji do białostockich szkół i przedszkoli

26 lutego, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

W poniedziałek (26.02) rozpoczęła się rekrutacja do białostockich przedszkoli i szkół podstawowych. Nabór przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Wnioski należy wypełnić elektronicznie, a po wydrukowaniu i podpisaniu dostarczyć do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.

– Przygotowaliśmy 10 947 miejsc w białostockich przedszkolach – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. – W 39 szkołach podstawowych miasto przygotowało 3525 miejsc, a 85 miejsc w oddziałach integracyjnych. Wnioski można będzie składać do 8 marca. Listy kandydatów rodzice poznają do 28 marca i do 4 kwietnia mają zadeklarować czy dziecko będzie uczęszczało do danej placówki.

Wyniki rekrutacji zostaną podane 5 kwietnia o godz. 15:00. Natomiast postępowanie uzupełniające zaplanowano na 27 maja. Więcej szczegółów znajduje się na stronie bialystok.pl w zakładce 'Edukacja’. (jł)