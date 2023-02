Początek lutego z zimową pogodą i mrozem

Luty 1, 2023

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

„Idzie luty, podkuj buty” głosi staropolskie powiedzenie przestrzegające przed surowym mrozem i ostrą zimą. Czy rzeczywiście w lutym zima z nami zostanie?

– Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że do połowy miesiąca aż tak w pogodzie nic się nie zmieni, że odejdą mrozy, a przyjdzie do nas ocieplenie – mówi Tomasz Siemieniuk, dyżurny synoptyk Biura Prognoz w Białymstoku. – Bardziej wygląda na to, że utrzyma się pogoda zimowa z mrozem. Od czasu do czasu będą występowały opady śniegu i pogoda wietrzna, a przy silnym wietrze mogą występować zawieje czy zamiecie śnieżne.

Już w ten weekend spodziewane są znaczne spadki temperatury.

– Zacznie do nad napływać zdecydowanie zimniejsze i mroźniejsze powietrze z północy i północnego wschodu. Będzie to już powietrze bardziej pochodzenia arktycznego, a w związku z tym spadki temperatury w nocy z soboty (04.02) na niedzielę (05.02) i z niedzieli (05.02) na poniedziałek (06.02) możliwe są nawet do -10 czy -12 stopni Celsjusza – dodaje Tomasz Siemieniuk.

Aktualnie na Białostocczyźnie mamy ok 2-3 cm śniegu. Na Suwalszczyźnie jest nieco więcej, bo pokrywa śnieżna wynosi 6-7 cm. A spragnieni śnieżnych szaleństw powinni udać się w Tatry, gdzie jest ponad pół metra białego puchu. (hk)