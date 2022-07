Pociągi POLREGIO wracają na Litwę

Lipiec 1, 2022

fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO fot. Justyna Grzesik/Biuro Prasowe POLREGIO

Od 1 lipca, po pandemicznej przerwie, powraca weekendowe połączenie POLREGIO Białystok – Kowno – Białystok. Jest to jedyne kolejowe połączenie międzynarodowe w północno-wschodniej Polsce.

W relacji Białystok – Kowno pociąg będzie kursował w piątki i soboty, jako przedłużenie popołudniowej relacji Białystok – Suwałki, jako przedłużenie połączenia Białystok – Suwałki, w godzinach: Białystok odj. 14:58 – Kowno przyj. 21:21. W relacji powrotnej, pociąg będzie kursował w soboty i niedziele, w godzinach: Kowno odj. 9:10 – Białystok przyj. 12:43.

Połączenia będą obsługiwane nowoczesnymi szynobusami, z klimatyzacją i udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością.

Pierwszy pociąg z Białegostoku do Kowna odjechał 17 czerwca 2016 roku. Połączenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, organizowano nawet wycieczki pociągowe do Kowna przez PROT Białystok.

Niestety, od 15 marca 2020 roku, z powodu zakazów podróżowania wprowadzonych zarówno przez Polskę, jak i Litwę pociągi nie wyjeżdżały poza granicę. Do końca 2020 roku połączenie funkcjonowało tylko na odcinku krajowym, tj. w relacji Białystok – Trakiszki. W roku 2021 aż do dzisiaj było ono całkowicie zawieszone. (mt)