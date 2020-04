Po weekendzie ZUS wypłaci kolejne postojowe

Kwiecień 17, 2020

Kolejne pieniądze w ramach świadczenia postojowego zostaną wypłacone na konta przedsiębiorców już w poniedziałek (20.04). Jak dotąd w Podlaskiem wypłacono ponad 2 tys. takich świadczeń na kwotę niemal 4 mln złotych.

– Przedsiębiorcy chętnie korzystają również z możliwości odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek. W tym przypadku zniesiony zostaje obowiązku uiszczania opłaty prolongacyjnej. Z odroczenia skorzystały już ponad 500 firmy w województwie podlaskim – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Na początku kwietnia w życie weszły przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. Przewidują one, że przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości na raty oraz o świadczenie postojowe.

– Przez pierwsze dwa tygodnie kwietnia do ZUS w Podlaskiem wpłynęło ponad 40 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Prawie 32 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 7,7 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a prawie 700 to wnioski o świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych – dodaje Krupicka.

Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. (mt/mc)