Po swojomu o tożsamości – dr inż. Adam Tomaszuk i jego poezja na konferencji w Białowieży

Podczas swojego wystąpienia zatytułowanego „Po swojomu – wczoraj, dziś, jutro”, dr Tomaszuk zaprezentował dwujęzyczny tomik wierszy „ònde | tutaj”, napisany zarówno po polsku, jak i w lokalnym podlaskim języku. Jak sam podkreśla, nie jest to tylko „gwara”, a pełnoprawny język – żywy, bogaty, melodyjny i nierozerwalnie związany z tożsamością mieszkańców regionu.

— To jest język ze wszystkimi cechami języka. Dla mnie to tworzywo artystyczne – unikalne i piękne. – mówił Tomaszuk.

Twórczość poety wzbudziła ogromne zainteresowanie uczestników konferencji, a dyskusja po prezentacji tylko potwierdziła, że język „po swojomu” to nie tylko narzędzie komunikacji, ale nośnik emocji, tradycji i pamięci zbiorowej.

Adam Tomaszuk podkreślił, że mowa „po swojomu” funkcjonuje nadal – głównie wśród starszych mieszkańców wsi, choć niestety coraz rzadziej przekazywana jest młodszym pokoleniom.

— Coraz mniej ludzi mówi tym językiem. Brakuje wspólnego zapisu, ustandaryzowanej formy. To utrudnia naukę i przekaz. – wyjaśniał.

Mimo to poeta nie traci nadziei. Wierzy, że literatura, poezja i działania kulturalne – takie jak konferencja w Białowieży – mogą pomóc w zachowaniu i popularyzacji tej wyjątkowej mowy.

Tomik „ònde | tutaj” ma nie tylko wartość artystyczną, ale również edukacyjną. Każdy wiersz został napisany po polsku i „po swojomu”, co – jak zauważył autor – pozwala traktować go jako swoisty podręcznik, ułatwiający naukę lokalnego języka.

— To nie tylko literatura, to narzędzie. Wiem, jak trudno było mi się tego języka nauczyć, dlatego chciałem ułatwić to innym. – mówił Tomaszuk.