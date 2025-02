Po raz trzeci Politechnika Białostocka wyróżniona w konkursie Pomosty Przyszłości. Tym razem na podium stanął Wydział Elektryczny

28 lutego, 2025

Wydział Elektryczny z nagrodą Opus Viridis w Pomostach Przyszłości, fot. Maciej Giedrojć-Juraha Wydział Elektryczny z nagrodą Opus Viridis w Pomostach Przyszłości, fot. Maciej Giedrojć-Juraha

Elektryczny Politechniki Białostockiej otrzymał nagrodę Opus Viridis w konkursie Pomosty Przyszłości. W kategorii przedsięwzięcie doceniono projekt „Sztuczna inteligencja na rzecz Doliny Rolniczej 4.0”.

Zespół pod kierownictwem prof. Arkadiusza Mystkowskiego opracował autonomiczny system diagnostyczny dla maszyn rolniczych z platformą telemetryczną wspomaganą algorytmami sztucznej inteligencji.

– Nagroda dotyczy pierwszego etapu projektu, w którym chodziło o to, aby na podstawie danych zbieranych z maszyn rolniczych dokonywać analizy, na ile i jak szybko poszczególne części będą się psuły, żeby z wyprzedzeniem dokonywać zmian i dzięki temu ochronić środowisko. To jest etap zamknięty i to jest rozwiązanie, które jest z pewnością innowacyjne, nowe, wymagające integracji różnych zagadnień i mechanicznych i elektrycznych, przetworzenia sygnałów, analizy dużych zbiorów danych, zastosowania sztucznej inteligencji – tłumaczy prof. Bogusław Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego.

Była to trzecia edycja konkursu Pomosty Przyszłości, w którym co roku na podium jest Politechnika Białostocka.

– W tym przypadku mówimy o nagrodzie w kategorii Opus Viridis, czyli Dzieło Zielone, co pokazuje, że Wydział Elektryczny, pomimo swojego twardego charakteru kompetencyjnego, potrafi odnaleźć się na granicy nauki i biznesu w obszarach związanych z ochroną środowiska, natury, wykorzystaniem tam swoich rozwiązań związanych z automatyką czy sztuczną inteligencją, więc to pokazuje na pewno daleko idącą elastyczność wydziału, jak i uczelni jako całości – mówi Tomasz Stypułkowski, wiceprezes Fundacji Technotalenty oraz prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

Konkurs Pomosty Przyszłości wyróżnia przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy dzięki współpracy z uczelniami oraz naukowców, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania w biznesie. (hk)

Relacja Hanny Kość:

