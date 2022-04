Po raz 31. wręczono Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku im. W. Kazaneckiego

Kwiecień 4, 2022

fot. Jerzy Doroszkiewicz fot. Jerzy Doroszkiewicz

Andrzej Stasiuk za książkę „Przewóz” i Justyna Kulikowska za “gift. z Podlasia” dostali ex aequo XXXI Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku. Marta Stachniałek i jej “polski wrap” to najlepszy ogólnopolski debiut poetycki roku 2021.

Prezydent Miasta Białegostoku, uwzględniając opinię kapituły, przyznał nagrodę literacką za 2021 rok. W kategorii najlepsza książka roku nagrodę otrzymało dwóch twórców: Andrzej Stasiuk za powieść „Przewóz” oraz Justyna Kulikowska za tom poetycki „gift. z Podlasia”. Pierwsze dzieło doceniono za wciąż aktualną opowieść o wojnie i historii, drugie – za przejmujące językowe studium traumy. Z kolei w kategorii najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku nagrodę przyznano Marcie Stachniałek za tom poetycki „polski wrap”. Autorkę wyróżniono za świetnie przyrządzone poetyckie burrito.

– Składam serdeczne gratulacje nagrodzonym. Gratuluję też wszystkim autorom, których książki i tomiki poetyckie były zgłaszane do naszej białostockiej nagrody – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Ta nagroda jest jedną z najstarszych nagród literackich w kraju. Już od ponad 30 lat kształtuje literacką przestrzeń, wskazuje niezwykłe talenty i otwiera przed nimi drogę do dalszej kariery i wyróżnień. Jednocześnie przyczynia się do popularyzacji twórczości białostoczanina Wiesława Kazaneckiego.

Kapituła obradowała w składzie: Dawid Bujno, Halina Kazanecka, Jarosław Klejnocki, Marek Kochanowski, Zofia Król, Piotr Paziński, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – przewodnicząca oraz Anna Pieciul – sekretarz.

Po raz pierwszy Nagrodę Literacką im. Wiesława Kazaneckiego przyznano w 1992 r. Już od trzech dekad otrzymują ją twórcy uprawiający wszystkie rodzaje i gatunki literackie. Wymóg formalny, kształtujący specyfikę nagrody, jest jeden – autorzy muszą być związani z Białymstokiem (lub regionem) pochodzeniem, tematyką swojej twórczości lub miejscem wydania. (jd)

Relacja „Zjerzonego kulturą” Jerzego Doroszkiewicza