Po…? Każdy z nas może wymyślić imię dla młodego żubra z BPN

Lipiec 27, 2021

źródło: Białowieski Park Narodowy źródło: Białowieski Park Narodowy

Białowieski Park Narodowy szuka imienia dla swojego najmłodszego żubra. Propozycje może zgłosić każdy.

Warunek jest jeden – imię musi zaczynać się od literek PO. To dlatego, że wszystkie żubry urodzone w Puszczy Białowieskiej mają początek imienia od nazwy naszej ojczyzny: Polski.

Żubr, dla którego szukane jest imię to samiec. Ma niespełna 3 miesiące, urodził się na początku maja.

Propozycje imion można zgłaszać na Facebooku Białowieskiego Parku Narodowego. Jest na to czas do 8 sierpnia do północy.

Zwycięzcy Konkursu – Rodzic Chrzestny i troje losowo wybranych autorów otrzymają nagrody. (mt)