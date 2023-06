Plenerowa sesja jogi z muzyką elektroniczną w tle w Ogrodach Pałacu Branickich

12 czerwca, 2023

Hubert Marcinkiewicz, Anna Chomczyk, Rafał Rudnicki, fot. UM Białystok Hubert Marcinkiewicz, Anna Chomczyk, Rafał Rudnicki, fot. UM Białystok

W Ogrodach Pałacu Branickich w najbliższą sobotę (17.06) będzie można poćwiczyć jogę przy muzyce elektronicznej. Udział w sesji jest darmowy.

Wydarzenie rozpocznie się o 10.00 w dolnym ogrodzie Pałacu Branickich przy fosie i będzie otwarte dla osób na każdym poziomie zaawansowania.

– Nasz projekt narodził się w Klubie FOMO ponad dwa lata temu. Teraz chcielibyśmy przekazać to, co nam udało się stworzyć artystycznie i jogowo, podzielić się tym z mieszkańcami naszego miasta. Zapraszamy serdecznie – mówiła pomysłodawczyni wydarzenia, Anna Chomczyk – nauczycielka jogi i podróżniczka.

Za część muzyczną będzie odpowiadał Hubert Marcinkiewicz – dj, autor Projektu New Hope.

– Wydarzenie „Joga i ambient” to połączenie zajęć jogi i muzyki w tle, muzyki elektronicznej. Ja zaprezentuję około godzinny występ, gdzie zagram muzykę tła, która myślę, że będzie bardzo dobrze harmonizować się z tą przestrzenią i bardzo ciepłym głosem Ani Chomczyk – mówił Hubert Marcinkiewicz.

Partnerem wydarzenia jest Miasto Białystok.

– Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Warto ze sobą wziąć matę i tutaj na zielonej trawie poćwiczyć przy fantastycznej muzyce. Wierzę, że to wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. Myślę, że to fantastyczny pomysł, który doskonale wpisuje się w to, co dzieje się w tym miejscu. A przypomnę, że tydzień później, tj. 24 czerwca w Ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów – mówił wiceprezydent Białegostoku, Rafał Rudnicki.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Jogi, który przypada 21 czerwca.

Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała 21 czerwca Międzynarodowym Dniem Jogi dla podkreślenia pozytywnego wpływu jogi na zdrowie i dobrostan ludzkości. Tym samym Narody Zjednoczone uznały znaczenie jogi jako uniwersalnej praktyki oraz remedium na problemy dotykające współczesne społeczeństwa, np. stres, otyłość, nałogi, choroby powodowane zanieczyszczeniem wody, powietrza i żywności. (mt)