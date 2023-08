Plenerowa lekcja historii. Piknik Militarny „Misja Wschód” odbędzie się po 4-letniej przerwie

3 sierpnia, 2023

Artur Jankowski, fot. Małgorzata Turecka Artur Jankowski, fot. Małgorzata Turecka

Po czteroletniej przerwie do podbiałostockich Ogrodniczek wraca Piknik Militarny „Misja Wschód”. Wydarzenie w tym roku odbędzie się 19 i 20 sierpnia, już po raz dziesiąty.

Pierwotnie jubileuszowa edycja miała się odbyć w 2020 roku, ale organizację wydarzenia uniemożliwiła pandemia, a później wybuch wojny na Ukrainie. Tegoroczna edycja według pierwszych planów miała się odbyć w czerwcu.

Organizatorzy szykują moc atrakcji. Jak zawsze będą i pokazy sprzętu wojskowego, jak i zmagania rekonstruktorów.

– Będą ciekawe pojazdy. Mamy w kolekcji naszego muzeum, które założyliśmy niedawno, takie pojazdy jak BA-62, to jest rzadki pojazd, nieduży, ale fajny. Mamy pojazd BMD – to jest taki pływający transporter rosyjski, o dziwo zrobiony z aluminium, więc dość rzadki. Wojsko Polskie przywozi transporter BTR i BWR, więc tutaj będą do zobaczenia te pojazdy, a także wiele innych drobnych pojazdów – mówi Artur Jankowski, prezes zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”, które organizuje Piknik Militarny.

Na miłośników militariów i historii czekać też będą pokazy grup rekonstrukcyjnych.

– Niestety w tym samym terminie odbywa się kilka innych imprez, więc tych rekonstruktorów troszeczkę musieliśmy „wyszarpać” innym wydarzeniom. Bedzie tak naprawdę przekrój historyczny przez wszystkie epoki – od Słowian po rekonstrukcje najnowszych wojsk. Będziemy mieli dużą grupę rekonstrukcyjną „Szare Szeregi”, która będzie odtwarzała okres międzywojenny, czyli Wojsko Polskie przed II wojną Światową. Z racji wojny na Ukrainie wprowadziliśmy zakaz rekonstruowania wojsk radzieckich i sowieckich – dodaje Artur Jankowski.

Piknik Militarny przez ostatnie lata ściągał prawdziwe tłumy. W tym roku organizatorzy spodziewają się ok. 40 tys. odwiedzających.

– Będzie też wystawa „W drodze do zwycięstwa” – to wystawa pojazdów zdobytych na wojskach radzieckich w Ukrainie; ściągamy te pojazdy tutaj. Będzie też możliwość przejechania się pojazdami, też popływania nimi po jeziorku. Jak zwykle będzie też aleja handlowa. Do współpracy zaprosiliśmy również aktywnie działające służby. Będzie pokaz robiony przez Wojsko Polskie, będą stoiska promocyjne wojska, policji, straży więziennej – dodaje Jankowski.

Piknikowi Militarnemu „Misja Wschód” patronuje Radio Akadera. (mt)

Z Arturem Jankowskim, prezesem zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Czemu by nie”, rozmawiała Małgorzata Turecka: