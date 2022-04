Platforma Obywatelska proponuje „Pakiet ratunkowy dla polskich rodzin”

Kwiecień 20, 2022

Fot. Krzysztof Truskolaski/Facebook Fot. Krzysztof Truskolaski/Facebook

Rekordowa inflacja, rosnąca drożyzna w sklepach i historycznie wysokie raty kredytów. To czasy władzy PiS, w których Polki i Polacy muszą się odnaleźć – alarmuje Platforma Obywatelska i proponuje „Pakiet ratunkowy dla polskich rodzin”.

Jednym z jego elementów jest 20-procentowa podwyżka dla pracowników sektora publicznego.

– Powiedzmy to wyraźnie: nie będzie sprawnego państwa bez silnego sektora publicznego i dobrze wynagradzanych pracowników sektora publicznego. O kogo chodzi? Oczywiście nie o stanowiska kierownicze. Tylko o nauczycieli, ratowników medycznych, pielęgniarki, ale również pomoc administracyjną, także w szkołach. Te osoby, które najmniej zarabiają. Te osoby, które są podstawą polskiej przyszłości, ale niestety zarabiają bardzo mało – mówi podlaski poseł PO Krzysztof Truskolaski.

Kolejna propozycja dotyczy kredytów hipotecznych. Ma polegać na zamrożeniu oprocentowania rat obowiązujących na koniec 2021 roku. Dzięki temu rata kredytu byłaby dużo niższa, ponieważ nie uwzględniałaby tegorocznych podwyżek stóp procentowych.

Trzecia propozycja Platformy Obywatelskiej to emisja obligacji antydrożyźnianych, które pozwolą ochronić oszczędności przez wysoką inflacją i spadkiem wartości.

– Chodzi o to, aby rząd wyemitował dwuletnie obligacje, które będą mogli nabywać zwykli obywatele do kwoty 50 tys. złotych na jedną osobę, obligacje, które będą realnie oprocentowane na poziomie inflacji. Mówiąc krótko: daje to gwarancję, że przynajmniej część oszczędności Polaków nie straci w ciągu najbliższych dwóch lat na wartości. To jest kluczowa sprawa, aby zachęcić Polaków do oszczędzania – mówi podlaski poseł PO Robert Tyszkiewicz.

W najbliższym czasie Platforma Obywatelska swoje propozycje ma złożyć w Sejmie w postaci projektów ustaw. (mt)