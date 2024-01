Plany i priorytety Adama Musiuka – nowego wojewódzkiego konserwatora zabytków

24 stycznia, 2024

Adam Musiuk/Fot. A. Topczewska Adam Musiuk/Fot. A. Topczewska

Związany z Politechniką Białostocką i Wydziałem Architektury dr inż. Adam Musiuk jest nowym podlaskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Pod opieką konserwatora jest 9000 różnego rodzaju obiektów. Adam Musiuk zapewnia, że zależy mu na tym, aby podlaskie zabytki były prezentowane w nowoczesnej formie i służyły ludziom.

Czy doświadczenie zdobywane w Politechnice Białostockiej pomoże nowemu konserwatorowi w pełnieniu tej funkcji? – Tak oczywiście, część publikacji, które przygotowałem, to publikacje konserwatorskie, są zapisem moich doświadczeń na poszczególnych obiektach. Postanowiłem kandydować na podlaskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, bo to się łączy z moimi naukowymi doświadczeniami i pasjami z jednej strony, a z drugiej strony człowiek całe życie się uczy, dla mnie to miejsce, to także będzie inne doświadczenie, mam nadzieję, że skuteczne i bardzo dobre dla podlaskich zabytków – przyznaje Adam Musiuk.

Natomiast jako zastępca prezydenta Białegostoku Adam Musiuk odpowiadał za zagospodarowanie przestrzenne naszego miasta. W Białymstoku ma powstać projekt uchwały krajobrazowej, która określi zasady umieszczania reklam. – To jest bardzo ważna uchwała, zainicjowałem ją jeszcze będąc właśnie zastępcą prezydenta. Już nie pod moim kierownictwem, ale pracownicy Departamentu Architektury i Urbanistyki UM spróbują to wszystko ująć w taką uchwałę, która porządkuje tę przestrzeń miejską. To nie chodzi o to, żeby reklam w mieście nie było. Jeżeli popatrzyć na Rynek Kościuszki, tam zwykłą uchwałą to uporządkowaliśmy: nie ma wielkich szyldów, my je ograniczyliśmy i są one rzeczywiście w tych miejscach, gdzie powinny być – czyli chodząc po Rynku Kościuszki nikt nie ma problemu z zdefiniowaniem, czy to jest restauracja, czy apteka, czy cokolwiek innego. Chodzi o to, żeby ładnie to wszystko wyglądało – dodaje Adam Musiuk.

A na antenie Akadery Adam Musiuk prowadzi audycję „Płyty z górnej półki”. Współprowadzenie tej audycji można wylicytować podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (at)

O szczegółach tej aukcji, ale przede wszystkim o planach i priorytetach w nowej roli z Adamem Musiukiem rozmawiała Aneta Topczewska: