„Planszówki Johnny’ego i Mateusza” znowu zagoszczą w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Październik 4, 2022

Mateusz Bielski, Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka Mateusz Bielski, Jan „Johnny” Wyspiański, fot. Małgorzata Turecka

Po wakacyjnej przerwie do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wracają „Planszówki Johnny’ego i Mateusza”. To cykliczne spotkania z grami strategicznymi, imprezowymi, kooperacyjnymi, klasykami i grami niszowymi. Zainteresowani do wyboru mają grubo ponad 100 tytułów.

– Po ostatnim roku bardzo owocnej współpracy z Książnicą Podlaską kontynuujemy współorganizowanie naszych wydarzeń. 10 października o godz. 18:00 zapraszamy na wielką inaugurację nowego sezonu. Sezony u nas działają jak rok akademicki, czyli do lata będziemy gościć wszystkich na VI piętrze Książnicy Podlaskiej przy ulicy Skłodowskiej – mówi organizator wydarzenia, Jan „Johnny” Wyspiański.

„Planszówki Johnny’ego i Mateusza” to impreza, która przyciąga rzesze fanów tej formy spędzania wolnego czasu, i to w każdym wieku.

– To jest absolutnie pełen przekrój wiekowy, są studenci, licealiści, dzieci. Bardzo nas cieszy, że są ludzie, którzy przyprowadzają swoje pociechy i grają z nimi. Tak naprawdę idzie im czasem lepiej niż naszym starym wyjadaczom. Są takie fantastyczne zaskoczenia jak podchodzi do nas dziewczynka w wieku 7-10 lat i prosi o porządny tytuł strategiczny i grając w niego dobrze się przy tym bawi – dodaje organizator wydarzenia, Mateusz Bielski.

W tym sezonie”Planszówki Johnny’ego i Mateusza” mają podobnie jak w roku ubiegłym zagościć także w mniejszych i większych miejscowościach województwa podlaskiego. Organizatorzy chcą częściej niż do tej pory bywać w bibliotekach czy lokalnych ośrodkach kultury.

– Zeszły rok pokazał, że takie miasta jak Suwałki, Bielsk Podlaski czy Łapy pożądają naszej obecności, chcą grać razem z nami – dodaje Jan „Johnny” Wyspiański.

Cyklowi „Planszówki Johnny’ego i Mateusza” patronuje Radio Akadera. Na inauguracji sezonu nie zabraknie niespodzianek. Jedną z nich ma być występ białostockiego komika Mieszka Minkiewicza. (mt)

Z Janem „Johnny’m” Wyspiańskim i Mateuszem Bielskim o nowym sezonie planszówek rozmawiała Małgorzata Turecka: