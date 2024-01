Planszówki Johnny’ego i Mateusza w Książnicy Podlaskiej w 2024 roku

25 stycznia, 2024

Jan Wyspiański/Fot. A. Topczewska Jan Wyspiański/Fot. A. Topczewska

Planszówki Johnny’ego i Mateusza w Książnicy Podlaskiej to cykliczne i największe w Białymstoku spotkania z grami planszowymi, karcianymi i kościanymi również w nowym 2024 roku. Podczas najbliższego spotkania, 29 stycznia, tytułem głównym będzie „Horror w Arkham: Gra Karciana”.

„Horror w Arkham: Gra karciana” to gra kooperacyjna, w której jeden lub dwoje graczy wciela się w rolę badaczy rozwiązujących przerażające tajemnice. Czas rozgrywki to ok 2-3 godzin. Jednocześnie będą odbywać się dwie gry, w każdej po 3 miejsca.

„Planszówki” to inicjatywa, gdzie całkowicie za darmo można skorzystać z kolekcji gier planszowych. – Gry strategiczne, imprezowe, kooperacyjne, klasyki i gry niszowe – do wyboru jest ponad 250 tytułów – mówi Jan „Johnny” Wyspiański, organizator wydarzenia z Fundacji Grający Białystok. I dodaje: – Ferie to dobry czas na planszówki. Mimo, że nasze spotkania są dedykowane dla dorosłych, to jeżeli rodzice chcą przyprowadzić i wprowadzić swoje pociechy w świat gier planszowych, jak najbardziej zapraszamy. Tu można dokooptować nowego gracza, można znaleźć gracza do tytułu, w który chce się zagrać, ale również można przynieść swój własny tytuł.

Na każdym spotkaniu obecni są organizatorzy, którzy pomogą znaleźć odpowiednią grę oraz wyjaśnią zasady. Książnica Podlaska (VI piętro) , ul. Marii Skłodowskiej-Curie, zazwyczaj w każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, od godz. 18.