Planszówki Johnny’ego i Mateusza kończą sezon. Wielki finał już w poniedziałek w Książnicy Podlaskiej

„Planszówki Johnny’ego i Mateusza” to jedno z najstarszych i najprężniej działających wydarzeń tego typu w regionie. Zainicjowane w 2010 roku przez dr Katarzynę Niziołek w ramach Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku, zyskało rozmach dzięki zaangażowaniu Jana Wyspiańskiego i Mateusza Bielskiego.

Od czterech lat spotkania odbywają się w Książnicy Podlaskiej. W każdy drugi i czwarty poniedziałek miesiąca od godz. 17:30 na uczestników czeka ogromna kolekcja gier i pomoc animatorów. Co istotne, wydarzenie przyciąga nie tylko młodzież i dorosłych – regularnie pojawiają się również rodziny z dziećmi, a nawet seniorzy.

– Zdarza się, że to dzieci namawiają rodziców, by przyszli zagrać. Potem to rodzice stają się naszymi stałymi bywalcami – mówi Wyspiański.