Planszówki Johnego i Mateusza wracają! Nowy sezon już 13 października. Posłuchaj rozmowy!

10 października, 2025

Jan „Johnny” Wyspiański fot. Paweł Cybulski Jan „Johnny” Wyspiański fot. Paweł Cybulski

To już 15. sezon kultowych „Planszówek Johnego i Mateusza” – cyklicznych spotkań dla miłośników gier planszowych, karcianych i towarzyskich. Planszówki od lat gromadzą fanów dobrej zabawy, rywalizacji i pozytywnej atmosfery. Start już 13 października o godzinie 17:30 w Książnicy Podlaskiej.

Czym są Planszówki Johnnego i Mateusza?

To jedno z najbardziej rozpoznawalnych spotkań planszówkowych w regionie. Organizatorzy – Johnny i Mateusz – od lat tworzą w Białymstoku przestrzeń, gdzie każdy, niezależnie od doświadczenia, może usiąść do stołu i zagrać.

Jak mówi Johnny:

– Zawsze zależało nam, by graczami byli dorośli, którzy chcą odkrywać planszówki, ale z czasem dołączyły do nas także rodziny, seniorzy i nastolatkowie. Dziś to wydarzenie otwarte dla wszystkich – mów Jan „Johnny” Wyspiański.

Nowy sezon 2025 – jubileuszowa edycja

Tegoroczna edycja to już 15. sezon Planszówek Johnego i Mateusza! Po wakacyjnej przerwie uczestnicy ponownie spotkają się na szóstym piętrze Książnicy Podlaskiej. Od 17:30 otwarte będą drzwi dla wszystkich chętnych, a o 19:00 odbędzie się uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli miasta i województwa. Organizatorzy zapowiadają też niespodzianki i „easter eggi” przygotowane specjalnie na otwarcie sezonu.

Dla kogo są te spotkania?

Planszówki Johnego i Mateusza to wydarzenie dla dorosłych, studentów, rodzin i seniorów. Nie musisz być ekspertem – wystarczy chęć do zabawy.

– Jeśli jesteś studentem pierwszego roku, dopiero poznajesz Białystok i szukasz ludzi o podobnych zainteresowaniach – to idealne miejsce, by zacząć. Planszówki naprawdę łączą ludzi – podkreśla Johnny.

Co znajdziesz na miejscu?

Na uczestników czeka ponad 300 tytułów gier – od klasyków po rzadkie egzemplarze, które trudno już znaleźć w sklepach. Co więcej, każdy może przynieść własne gry, jeśli chce je pokazać lub po prostu szuka towarzystwa do grania. Choć podczas inauguracji nie będzie „tytułu głównego”, organizatorzy zdradzają, że nowa formuła sezonu wprowadzi kilka ciekawych zmian i nowości.

Gdzie i kiedy?

📅 Poniedziałek, 13 października 2025 r.

🕠 Start o 17:30, inauguracja o 19:00

📍 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

O nowym sezonie planszówek Johnnego i Mateusza opowiadał Pawłowi Cybulskiemu Jan „Johnny” Wyspiański. Posłuchaj tutaj:

Patronem medialnym „Planszówek Johnego i Mateusza” jest Radio Akadera.