Placówki oświatowe z dofinansowaniem na rozwój czytelnictwa

20 marca, 2023

Fot.: Hanna Kość Fot.: Hanna Kość

187 placówek oświatowych, czyli przedszkoli, szkół i bibliotek pedagogicznych z województwa podlaskiego otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Pieniądze będą przeznaczone przede wszystkim na zakup lektur i nowości czytelniczych.

– Od niedawna te pieniądze można przeznaczać nie tylko na zakup książek, ale także na zakup wyposażenia bibliotek, tak aby były nowoczesne regały, nowoczesne metody gromadzenia książek i ich eksponowania. Nie musi to być zakup tylko i wyłącznie książek, mogą to być również audiobooki i elektroniczne książki – mówi wiceminister Edukacji i Nauki, Dariusz Piontkowski.

Ponad to placówki dzięki dotacji powinny promować czytelnictwo poprzez organizację spotkań z autorami czy konkursów literackich.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Białymstoku otrzymała 12 tys. zł.

– Planujemy zakup regałów, półek na książki i ogólnego remontu czytelni – mówi Katarzyna Matuk, dyrektor placówki. – Młodzież bardzo chce kącik czytelniczy i myślę, że znajdzie się na to tutaj miejsce. Zapytamy uczniów jak ten kącik sobie wyobrażają, ale również jakie młodzieżowe książki chcieliby wypożyczać. W ramach tych funduszy planujemy także zakup oprogramowania komputerowy do obsługi biblioteki.

Placówki w ramach dofinansowania otrzymały od 1,5 tys. złotych do 12 tys. złotych. Do tego 20% to ich wkład własny. W województwie podlaskim łączne dofinansowanie wyniosło blisko 1,2 mln złotych. (hk)