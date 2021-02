Placówka Poczty Polskiej przy ul. Kołłątaja zamknięta na miesiąc

Luty 25, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Przez najbliższy miesiąc interesanci nie załatwią spraw w placówce Poczty Polskiej przy ul. Kołłątaja 7 w Białymstoku, gdzie we wtorek (23.02) doszło do wypadku. Do wnętrza lokalu wjechało auto, powodując liczne zniszczenia. Szczęśliwie, w wyniku wydarzenia nikt nie ucierpiał.

Obecnie w placówce trwa inwentaryzacja towarów handlowych i szacowanie poniesionych strat.

– Zakończenie prac remontowych zniszczonej placówki pocztowej planowane jest na koniec marca. Do tego czasu obowiązki zniszczonej placówki przejął UP Białystok 31, przy Al. Konstytucji 3 Maja 22 – informuje Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Kobieta, która wjechała do budynku poczty swoim BMW była trzeźwa. Jak ustalili policjanci pomyliła pedał gazu z hamulcem. Została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. (mt/mc)